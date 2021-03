«Descendants» : Le mariage de Mal et du prince Ben au centre d’un film

Disney Channel prépare un téléfilm animé pour l’été 2021, dans lequel la fille de Maléfique et le fils de Belle et de la Bête s’uniront.

Mal et le prince Ben s’étaient fiancés dans « Descendants 3 », diffusé en 2019 aux États-Unis. Depuis lors, les fans de la saga mettant en scène les enfants des héros des longs métrages animés de Disney attendaient leur invitation pour la noce. Le bristol, virtuel, est arrivé le 13 mars 2021 sous la forme d’une courte bande-annonce partagée par la chaîne sur YouTube . Le mariage de la fille de Maléfique et du fils de Belle et de la Bête aura lieu durant l’été 2021, sous forme animée.

Le premier volet de «Descendants» a vu le jour en 2015. En plus des deux autres films, une websérie et une série d’animation ont suivi. Et il se pourrait bien que le mariage de Mal et du prince Ben ne soit pas la dernière étape. «Descendants» a présenté un monde fantastique d’histoires et de personnages ancrés dans la mythologie Disney. Il a profité de stars très talentueuses que nous accueillons à nouveau pour le mariage royal, qui permettra au public de découvrir ce que nous espérons être un nouveau chapitre d’histoires et de héros passionnants», a déclaré Gary Marsh, président et chef de la création chez Disney Branded Television.