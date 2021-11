Irak : Le mariage d’une fillette de 12 ans suscite des remous

L’audience qui devait permettre à un homme d’épouser officiellement une fille de 12 ans a été ajournée. Un mariage religieux aurait déjà été célébré.

La justice irakienne a ajourné dimanche une audience qui devait permettre à un homme d’officialiser son union religieuse avec une fillette de 12 ans, selon l’avocat de la mère, une affaire qui suscite des remous dans le pays. Marwan Obeidi a indiqué à l’AFP qu’il demandait à un tribunal près de Bagdad «le non-enregistrement du mariage» car la fillette «ne peut pas être mariée en raison de son jeune âge». L’audience a été reportée au 28 novembre, selon Me Obeidi.

Légalement, l’âge du mariage est de 18 ans en Irak, mais des exceptions permettent une union à l’âge de 15 ans, avec un accord parental ou judiciaire, selon l’ONG Save The Children. «Les mariages religieux ne sont pas autorisés» hors d’un certain cadre «mais ce type d’union se produit encore régulièrement et peut être officialisé avec le paiement d’une amende», explique l’ONG dans un rapport récent.