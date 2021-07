ISUZU 117 COUPÉ - Le mariage entre technologie nippone et design italien

Du fait main pour démarrer

En novembre 1967, l’Isuzu Florian est venue remplacer la Bellel sous forme de berline et de break. Les Japonais ont aussitôt voulu passer à la production en série du coupé qui continuait de porter comme nom le code interne du projet «117». Comme il manquait les fonds pour investir massivement dans de nouvelles presses d’emboutissage, le constructeur nippon ont décidé de façonner grossièrement les coupés avant de réaliser les finitions à la main. En fait, les premiers coupés «de série» ont été produits presque entièrement à la main à partir de décembre 1968. En raison de l’absence quasi totale d'automatisation de la production de la 117, la production mensuelle était très faible et se limitait à 50 exemplaires. Dans le même temps, la production chronophage a entraîné un prix extrêmement élevé d’1,72 million de yens, ce qui équivalait à environ 19’100 DM ou 20’660 francs au taux de change de l’époque.

Début de la production en série

En 1971, la signature d’un accord avec General Motors a permis à Isuzu d’investir dans de nouvelles usines de production et de démarrer la fabrication en série. Cette «première série» se distinguait des anciens modèles par de petits détails, notamment par ses clignotants avant plus larges, désormais situés en dessous du pare-chocs. À l'arrière, une bande lumineuse s’étendant sur toute la largeur du véhicule est venue remplacer les anciens feux arrière. Le moteur 1,6 litre a été retiré du programme. Au lieu de cela, le 1800 se déclinait désormais en quatre versions: 117 XT (un arbre à cames, un carburateur, 100 ch SAE), 117 XC (un arbre à cames, deux carburateurs, 115 ch SAE), 117 XG (deux arbres à cames, deux carburateurs, 125 ch SAE) et 117 XE (deux arbres à cames, injection, 140 ch SAE). Une boîte automatique à trois vitesses était également disponible à partir de mai 1975, et un an plus tard, toutes les 117 ont reçu une boîte à cinq vitesses.