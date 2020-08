Shakira à propos de Gerard Piqué «Le mariage me fout la trouille»

La chanteuse colombienne de 43 ans a une excellente raison pour ne pas épouser le défenseur du FC Barcelone, avec qui elle a eu deux enfants.

Le couple en septembre 2019 à New York.

Depuis 2011, année où Shakira a croisé la route du footballeur Gerard Piqué sur le tapis rouge hollywoodien, la passion amoureuse ne les a jamais quitté. Et après avoir eu deux fils ensemble, Milan et Sasha (7 et de 5 ans), se marier n’est pas dans les plans du couple de stars.