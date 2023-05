Fiscalité: Le mariage pénalise surtout les familles avec enfants

C’est bien connu: se marier signifie payer plus d’impôts. Mais contrairement à ce que l’on pensait jusqu’ici, ce ne sont pas les couples mariés sans enfants et à double revenu qui souffrent le plus de la pénalisation du mariage. Les moins bien lotis sont les jeunes parents avec enfants, révèle la «NZZ am Sonntag», qui cite un travail de recherche de l’Université de St-Gall.