Genève: Le mariage pour tous a fait un tabac au bout du lac

Depuis l’entrée en vigueur du mariage pour tous, le 1er juillet 2022, 749 unions de partenaires du même sexe ont été célébrées en Suisse. Genève est le champion romand en la matière, avec 96 cérémonies. Au niveau national, il se classe second derrière Zurich et ses 208 mariages, écrit la «Tribune de Genève», qui cite l’Office fédéral de la statistique. Si l’on rapporte ces chiffres à la population résidente, c’est toutefois au bout du lac que l’on est le plus enclin à se passer la bague au doigt, avec 18,9 mariages pour 100’000 habitants, contre 13,3 au bord de la Limmat. A Genève, deux tiers des unions ont concerné des couples d’hommes et un tiers des couples de femmes.