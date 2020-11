Berne : Les couples homos devraient pouvoir se marier en Suisse aussi

Le projet de mariage pour tous du Conseil national est accepté par les Etats. La querelle qui subsiste est juridique. Faut-il changer la Constitution ou simplement modifier le Code civil?

Les discussions se sont concentrées sur la nécessité ou non d’une modification de la Constitution pour ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Par 7 voix contre 6, la commission a cependant considéré qu’une modification de la loi était suffisante, indiquent ce vendredi les services du Parlement.

Hétérosexuels non lésés

L’ouverture du droit au mariage aux couples de même sexe dans la loi n’entrave en rien l’accès au mariage prévu dans la Constitution, ainsi que la portée et les effets du mariage pour les couples hétérosexuels, précise encore la commission.

Une minorité n’est pas de cet avis. La Constitution se fonde sur une conception traditionnelle du mariage, assure-t-elle. L’ouverture du mariage aux couples homosexuels devrait ainsi reposer sur une base constitutionnelle solide, avant d’être mise en œuvre au niveau de la loi. De plus, un sujet de société aussi important devrait être soumis au peuple et aux cantons, selon elle.

Connaître ses origines

Concernant l’accès au don de sperme pour les couples lesbiens, la commission s’est quelque peu éloignée du National. Par 8 voix contre 1 et 3 abstentions, elle s’est prononcée pour une réglementation plus précise et différenciée.