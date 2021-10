Genève – Le mariage pour tous fait chauffer le standard téléphonique de l’état civil

©Christian BONZON



Ces derniers jours, les amoureux arc-en-ciel ont passablement sollicité l’Office de l'état civil de la Ville de Genève. «Nous avons de nombreux appels téléphoniques concernant le mariage pour toutes et tous», confirme la conseillère administrative Christina Kitsos, chargée de la Cohésion sociale et de la solidarité. Après l’adoption par le peuple, le 26 septembre dernier, de la légalisation de l’union de couples de même sexe, les réactions ne se sont pas fait attendre. «Nous recevons entre cinq et dix demandes de renseignements par jour», déroule la magistrate.

Patience, patience

Les interlocuteurs de l’état civil se focalisent sur la date d'entrée en vigueur de la réforme, ainsi que sur la procédure de conversion entre le partenariat enregistré et une union plus formelle. «Il y a aussi des questions très techniques, rapporte la Municipalité. Comme la reconnaissance du mariage par d'autres pays ou des détails sur la filiation.»

Mais pour l’heure, impossible de prendre rendez-vous, car tout n’est pas encore ancré dans le marbre. Ainsi, la Confédération doit toujours confirmer la date officielle d’entrée en vigueur de la nouvelle union maritale, prévue le 1er juillet 2022. Par ailleurs, «les travaux de mise en œuvre, comme l’adaptation de l’ordonnance sur l’état civil, de l’ordonnance sur les émoluments d’état civil ou des formules de l’état civil sont en cours», liste la Ville.

Vaud et Neuchâtel moins sollicités

Les sollicitations semblent moins fortes ailleurs en Suisse romande. Vaud constate depuis une semaine une «légère augmentation» des demandes d’information, sans plus. «Il s’agit de personnes qui voulaient entreprendre immédiatement des démarches pour se marier et réserver une date», souligne Frédéric Rouyard, porte-parole du Service cantonal à la population. Un rien précipité: «Beaucoup de gens ont tendance à confondre adoption et entrée en vigueur d’une loi».