Afrique du Nord : Le Maroc allège ses restrictions anti-Covid pour relancer le tourisme

Le Maroc a supprimé l’obligation du test PCR pour entrer sur son territoire afin de favoriser le retour des touristes étrangers et soutenir un secteur vital pour l’économie nationale.

Le gouvernement d’Aziz Akkanouch était sous pression des professionnels de l’industrie touristique pour sauver la saison et relancer un secteur dévasté par deux années de pandémie.

La réouverture de l’espace aérien du Maroc, le 7 février dernier, s’était accompagnée de restrictions: un pass vaccinal valide et un test PCR négatif de moins de 48 heures avant le départ. À leur arrivée aux aéroports, les voyageurs étaient en outre soumis à un test antigénique et des tests PCR étaient effectués de façon aléatoire sur les passagers. Des mesures jugées «trop contraignantes» par les voyagistes et les hôteliers.