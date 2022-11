Qatar 2022: Le Maroc bat des Belges vieillissants

La plus grosse surprise du début de match a eu lieu... avant le coup de sifflet initial. Yassine Bounou, prévu comme titulaire devant le but marocain, et encore sur le pré lors des hymnes nationaux, a finalement cédé sa place à son compatriote Munir El Kajoui. Le dernier rempart du FC Séville aurait ressenti une gêne lors de l'échauffement et décidé de laisser sa place au dernier moment.