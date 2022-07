Affaire Pegasus : Le Maroc porte plainte contre un journaliste espagnol

Celui-ci avait accusé Rabat de l’avoir espionné via le logiciel espion Pegasus.

Un procès politique

Dans sa plainte, que l’AFP a pu consulter, le Maroc exige que ce spécialiste des relations entre l’Espagne et le Maroc, travaillant pour le média en ligne El Confidencial, soit condamné par la justice à revenir sur ses accusations et à rembourser aux autorités marocaines leurs frais de justice. «Le Royaume du Maroc n’est pas responsable de l’espionnage d’Ignacio Cembrero ou d’un autre citoyen» et ne «possède pas le programme Pegasus», affirme l’avocat du royaume chérifien. «C’est un procès politique pour restreindre la liberté d’expression», a dénoncé M. Cembrero, sur son compte Twitter.