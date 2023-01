Football : Le Maroc renonce à un tournoi en Algérie sur fond de crise diplomatique

La sélection marocaine censée participer au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) à Constantine (nord-est de l'Algérie) a quitté en début d'après-midi l'aéroport Rabat-Salé où l'équipe attendait le feu vert d'Alger pour décoller, selon un photographe de l'AFP sur place. Les joueurs et l'encadrement de l'équipe M23 sont remontés dans un autocar après avoir patienté dans le salon d'honneur de l'aéroport depuis le début de la matinée. Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.

«Il est très malheureux de priver l'équipe nationale marocaine, qui se préparait sérieusement depuis six mois pour participer au CHAN et défendre son titre», a déploré le président de la Fédération marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa. «Il est malheureux que l'équipe reste des heures durant à l'aéroport en attendant l'autorisation pour prendre part à une compétition africaine», a ajouté M. Lekjaa en recevant le patron de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine (CAF), Patrice Motsepe.

«Affaire de souveraineté»

Le Sahara occidental au centre des tensions

Dans un climat de tensions permanentes, les deux frères ennemis du Maghreb s'opposent sur l'épineux dossier du Sahara occidental et à propos du rapprochement - notamment sécuritaire - ces derniers mois entre le Maroc et Israël. Alger soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, au grand dam de Rabat, et défend ardemment la cause palestinienne.