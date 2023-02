Zurich : Le marquage au sol change, le poteau reste: les cyclistes s’agacent

La flèche pointe désormais un peu plus à droite pour que les cyclistes ne risquent pas d’entrer en collision avec le poteau qui protège les piétons.

Si vous roulez tête baissée à cet endroit et suivez la flèche, vous risquez de percuter un piéton mais vous ne vous prendrez pas le poteau. À Zurich, la Ville a fait refaire le marquage au sol d’une piste cyclable après des plaintes de cyclistes. Ceux-ci s’étaient agacés de la pose d’un poteau au bout d’une piste cyclable qui arrive sur une zone où les piétons patientent avant de traverser la route à un croisement réglé par un feu.

Mais plutôt que d’enlever le poteau, la Ville a préféré ne toucher qu’au marquage au sol. La flèche a été effacée et repeinte avec une légère orientation à droite. Si on la suit à la ligne, fini donc le risque de se prendre le poteau. «Le problème n’a jamais été le marquage, mais toujours le poteau. Et ce poteau est symptomatique d’une mauvaise planification», critique sur Twitter un élu vert.