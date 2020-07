Football

Le Martigny-Sports placé en quarantaine

Un membre du club valaisan de 1re ligue a été testé positif au Covid-19. A 16 jours de la reprise du championnat, les joueurs se retrouvent à la maison.

Les joueurs et les entraîneurs du Martigny-Sports observent une quarantaine depuis jeudi matin. La raison: un des joueurs de l’équipe bas-valaisanne de 1re ligue a été testé positif au Covid-19.

Dix jours de confinement avant la reprise du championnat prévue le 15 août à Vevey: l’entraîneur Ugo Raczynski pouvait difficilement imaginer un contexte plus enquiquinant dans la dernière ligne droite de la phase de préparation. « Nous avons tous été testés et nous avons dû annuler nos trois prochains matches amicaux, raconte le technicien du club octodurien. Pendant dix jours, on va faire ce qu’on peut entre nos murs, ou dans nos jardins pour ceux qui en ont un, pour tenter de nous maintenir en condition. »