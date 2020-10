France : Le masque avec lequel Macron s’est étouffé est-il toxique?

Les masques distribués par le Ministère de l’éducation nationale sont traités avec un biocide qui serait toxique pour la santé et l’environnement.

«Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absorber un truc du masque»: Emmanuel Macron avait t oussé à de nombreuses reprises, au point de devoir s’arrêter et de changer de masque , alors qu’il s’adressait aux élèves d’un lycée professionnel début septembre à Clermont-Ferrand. Selon Reporterre , ce jour-là, le masque sous lequel le président s’était étouffé était le même que celui distribué aux enseignants de France pour la rentrée.

Selon le site d’informations, ces masques sont traités à la zéolithe d’argent, un biocide considéré comme toxique pour la santé et l’environnement. D’origine naturelle ou artificielle, la zéolithe est synthétisée par l’homme pour neutraliser des molécules, par exemple bactériennes. «Le risque de porter ces masques n’est pas inexistant, explique ainsi une chercheuse portugaise qui rappelle que le «haut niveau d’exposition, avec une durée de contact et d’inhalation longue (8 heures quotidiennes) et chronique (quasi tous les jours de la semaine)» est un facteur aggravant. L’Agence européenne des produits chimiques décrit pour sa part la zéolithe d’argent comme «très toxique pour les organismes aquatiques» et entraînant «des effets néfastes à long terme susceptibles de nuire à la fertilité».