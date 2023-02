Genève : Le masque cesse d’être obligatoire aux HUG

Le Covid-19 et la grippe étant en recul, les Hôpitaux universitaires ont arrêté ce lundi d’imposer le port du masque.

Les infections respiratoires reculant, le masque n’est plus obligatoire aux HUG (image d’illustration).

Le port du masque n’est plus obligatoire aux HUG depuis ce lundi, ni pour les visiteurs, ni pour les employés, a communiqué l’institution médicale. Les hôpitaux universitaires genevois constatent en effet que la circulation du SARS-CoV2 est faible au bout du lac depuis début janvier, et que les hospitalisations en lien avec le Covid-19 diminuent. En outre, les infections et hospitalisations dues à la grippe sont aussi en forte baisse. Cette évolution épidémiologique favorable permet l’assouplissement des mesures de protection.