Levée des mesures : Le masque dans les transports toujours soutenu en Suisse

Le Conseil fédéral doit annoncer mercredi la levée de nouvelles restrictions. Un sondage montre qu’en début d’année, 84% des sondés soutenaient encore le port du masque dans les transports publics.

Comme au printemps 2020, un sondage publié, réalisé par l’institut Sotomo et commandé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), indique qu’au début de cette année, l’obligation du port du masque dans les trains, les bus ou les trams était encore soutenue par 84% des personnes interrogées. Publiée ce samedi dans «Schweiz am Wochenende», l’étude a été réalisée entre le 28 décembre et le 1er janvier auprès de 5801 personnes de plus de 18 ans provenant de toutes les régions de Suisse.