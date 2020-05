Football

Le masque de Zidane

Le Real Madrid s’est remis eu boulot lundi. Le premier entraînement post-confinement a donné lieu à de drôles de scènes avec un Zinedine Zidane très à cheval sur les gestes barrières.

Zinedine Zidane masqué et ganté pour la reprise des entraînements lundi.

Lors de ce premier entraînement après deux mois, les règles à respecter étaient très strictes. Zinedine Zidane, ganté et masqué, a montré l’exemple. Pour les joueurs, il était plus difficile de porter le masque durant l’entraînement. En revanche à leur arrivée, ils arboraient eux aussi des protections. Ils doivent par ailleurs venir à l’entraînement déjà en tenue et se feront prendre la température à chaque fois.