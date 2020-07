Zurich

Le masque du Ku Klux Klan dans le tramway suscite l'indignation

Un inconnu portant la capuche emblématique du groupement raciste a voyagé dans un tram de la ville de Zurich. Selon la société de transports publics, elle ne soutient en aucune façon un tel comportement.

Une personne portant un masque du Ku Klux Klan est assise dans le tramway numéro 13 zurichois: cette photo circule actuellement sur les médias sociaux. Plusieurs personnes ont été indignés, comme un lecteur qui nous a contacté. Il raconte qu'un de ses collègues a pris la photo jeudi et la lui a envoyée. «Je suis choqué qu'un tel masque soit porté en public», déclare le jeune homme de 23 ans. Selon lui, il pense que l'inconnu n'a pas mis ce déguisement pour plaisanter.

Les transports publics de la ville de Zurich ont été alertés. «Nous ne soutenons en aucune façon un tel comportement», déclare Elina Fleischmann, porte-parole de VBZ. Aucun contrôleur n’était présent lors de cet événement. «S'il y avait eu un contrôle, on aurait demandé au passager d'enlever son «masque» et d’en enfiler un normal ou même de quitter le tram», explique Mme Fleischmann.

Un précédent

Les forces de l’ordre n’étaient pas au courant de l’affaire: «Si la police de la ville avait été appelée, la situation aurait été évaluée sur place et le passager contrôlé, selon Judith Hödl, porte-parole de la police de Zurich. La question de savoir si une sanction aurait été imposée se pose légitimement. «Selon les circonstances, il est possible que nous fassions un rapport et que nous le transmettions à l'autorité responsable, qui décide ensuite de sanctionner ou pas la personne.»