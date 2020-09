Coronavirus : Le masque est-il toujours efficace sous la pluie?

Un masque chirurgical doit être «jeté à la poubelle» lorsqu'il est mouillé. Il perd en effet ses capacités filtrantes…

L'automne a chassé l'été depuis la fin de la semaine dernière, et les vêtements chauds ont remplacé les shorts et tee-shirts. Le masque, en revanche, est toujours d'actualité, particulièrement avec le rebond de l'épidémie de Covid-19. Mais l'évolution de la météo pose de nouvelles questions. Alors que certains se plaignaient de porter un masque en période de forte chaleur, c'est cette fois les averses fréquentes et la pluie récurrente qui posent question.