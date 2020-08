D’abord une dizaine de nouveaux cas, ensuite une vingtaine et enfin une soixantaine. Entre le 20 juillet et le 16 août, le canton du Valais a connu une hausse assez considérable de nouvelles contaminations au coronavirus. Pour remédier à cette inquiétante tendance, les autorités ont décidé de remédier à une pratique déjà appliquée dans plusieurs autres cantons romands: le port obligatoire du masque dans les magasins dès le 31 août.

Du sourire invisible du client à la buée sur les lunettes

Selon «Le Nouvelliste», cette décision est loin de faire l’unanimité. Les réseaux sociaux sont le théâtre d’un combat entre les pro et les anti-masques. Mais le débat n’a pas lieu que sur le Net, comme l’a constaté le quotidien valaisan lors d’un micro-trottoir dans un centre commercial de Martigny. «C’est difficile d’avoir l’impression de manquer d’air toute la journée et on ne verra plus le sourire des clients», déplore une vendeuse. «Je porte des lunettes et ce n’est pas agréable d’avoir de la buée devant les yeux», s’offusque un Valaisan. Les partisans du masque étalent également leurs arguments. «Il faut se serrer les coudes pour qu’il y ait le moins de morts possible», estime une étudiante. «C’est bien d’avoir une uniformité des pratiques», approuve une autre Valaisanne.