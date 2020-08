Haute-Savoie (F)

Le masque obligatoire en vieille ville d’Annecy

Outre les mesures des communes, le préfet a décrété l’obligation de se couvrir les voies respiratoires dans les marchés.

Depuis ce mardi, le masque est obligatoire en vieille ville d’Annecy (F), dans les zones piétonnes et touristiques où la fréquentation est la plus importante, rapporte «Le Messager». D’autres communes de Haute-Savoie ont édicté des mesures similaires, notamment Megève et Chamonix. Par ailleurs, le préfet a pris lundi un arrêté rendant le masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans sur les marchés de plein air, les brocantes, les vide-greniers et les rassemblements soumis à autorisation de plus de dix personnes sur la voie publique. Cet arrêté déploiera ses effets durant un mois. (jef)