Catalogne

Le masque pourrait devenir obligatoire même avec respect de la distance

La hausse des contaminations et un «relâchement» dans le port du masque poussent les autorités à réfléchir à un durcissement des règles.

Actuellement, le masque est obligatoire dans toute l'Espagne lorsqu'une distance minimale de 1,5 mètre entre les personnes ne peut pas être respectée, ainsi que dans les transports publics. «Nous avons pu constater un certain relâchement dans l'utilisation des masques. Nous devrions peut-être aller un peu plus loin», a-t-elle ajouté.

Régions reconfinées

La mesure et les détails de son application doivent être validés mercredi. L’annonce fait suite à l'isolement samedi d'une zone habitée par 200’000 personnes autour de Lérida (150 km à l'ouest de Barcelone), où plus de 1000 contaminations ont été détectées depuis début juin.

Les habitants ne peuvent ni entrer ni sortir de ce périmètre, sauf s'il s'agit de travailleurs en déplacement ou en cas de force majeure. A l'intérieur, il leur est recommandé de minimiser les déplacements et de porter un masque dans la rue. Selon les données régionales, 64 nouveaux cas ont été détectés dans cette zone en 24 heures.

En Galice, une région du nord-ouest, 70’000 habitants ont aussi été isolés mais le nombre de cas dépasse à peine la centaine dans la zone confinée. Avec plus de 28’300 morts, l'Espagne est l'un des pays les plus durement touchés par le coronavirus en Europe. De la mi-mars au 21 juin, le gouvernement y a fait appliquer l'un des confinements les plus stricts au monde.