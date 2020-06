Chine/ Etats-Unis

Le massacre de Tiananmen ne sera pas oublié

La Maison-Blanche demande des comptes à Pékin, après la sanglante répression des manifestants dans la nuit du 3 au 4 juin 1989.

Relations très tendues

La sanglante intervention de l'armée chinoise dans la nuit du 3 au 4 juin 1989 avait mis fin à sept semaines de manifestations d'étudiants et d'ouvriers contre la corruption et pour la démocratie en Chine. La répression avait fait entre plusieurs centaines et plus d'un millier de morts. Le sujet est tabou en Chine.