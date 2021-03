La pratique du football amateur est interdite en raison des normes sanitaires en vigueur. Ce n’est pas pour autant que les terrains sont inutilisés... Au grand malheur de son président, le gazon du FC Vaulion a servi ce weekend de défouloir à des amateurs de sport… automobile. Dimanche, de nombreuses traces de drifts défiguraient les lieux, ont rapporté «La Région» et « 24 Heures ». Les dégâts sont importants. «Nous n’avons pas encore fait d’état des lieux précis mais il y aura forcément un impact financier pour le club», indique Maxime Roch.

Le cas n’est pas isolé. L’automne dernier, d’autres terrains de football avaient été saccagés dans les mêmes circonstances à Vuarrens, Polliez-Pittet et Etagnières notamment. Ce qui s’apparente à une nouvelle mode inquiète les instances du football vaudois. «La thématique nous interpelle bien sûr, indique le président de l’association cantonale de football Gilbert Carrard. Le comité va en discuter lors de sa prochaine séance ce mardi.»

La plupart du temps, ce sont les communes qui sont compétentes pour agir, en tant que propriétaires des terrains. Il n’y a pas de stratégie globale pour prévenir ce genre de dégâts. «Bien sûr, l’idéal serait de poser des barrières, au moins sur les terrains principaux, reprend Gilbert Carrard. Mais cela a un coût et on ne peut pas forcément le faire partout.» Or, la question est vitale pour les clubs touchés par des déprédations. «Pour eux, il est très compliqué de trouver des solutions de secours», ajoute-t-il, en espérant que les forces de l’ordre pourront rapidement mettre la main sur les auteurs.