Fermez les yeux et ouvrez la bouche! De Londres à Los Angeles en passant par New York, le massage buccal est le soin qui affole les stars. Jennifer Lopez, Kate Moss et Meghan Markle, qui vient d’annoncer sa deuxième grossesse, en seraient complètement dingues. Mais pourquoi se laissent-elles donc tripoter l’intérieur de la bouche sans opposer de résistance? Parce que cette technique, mise au point par l’ostéopathe et spécialiste du massage du visage, en Israël, Yakov Gershkovich, permettrait de booster la production de collagène. Résultats: les rides péribuccales et les sillons nasogéniens sont lissés, la peau et les lèvres repulpées.