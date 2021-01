Royaume-Uni : Le mastodonte Glastonbury n’aura pas lieu cette année

Coup de tonnerre dans le paysage des festivals: le célèbre open air anglais renonce à son édition 2021.

Si 2020 a été une année noire pour les festivals, 2021 s’annonce également bien morose. Surtout après que Glastonbury, l’un des festivals les plus importants de la planète en termes de fréquentation et de notoriété, vient d’annoncer qu’il renonçait à monter une édition en juin 2021.

Il a communiqué en ce sens le jeudi 21 janvier 2021. «C’est avec un grand regret que nous devons annoncer que Glastonbury n’aura pas lieu. Et encore une année de jachère forcée pour nous. Malgré nos efforts, c’est devenu clair que nous ne serions pas capables de monter le festival. Nous sommes désolés de tous vous laisser tomber», ont écrit Michael Eavis, fondateur de l’événement, et sa fille Emily qui lui a succédé à la direction. Cette dernière, pas plus tard que le 4 janvier 2021, avait affirmé qu’aucune décision n’avait encore été prise quant à la tenue de l’open air.