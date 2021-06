Football - Le match commence par un autogoal

Ils ont marqué un but sans toucher le ballon. Après huit secondes seulement, l’équipe brésilienne de Cruzeiro U20 a ouvert le score bien malgré elle contre Betim.

Dès le coup de sifflet initial, les joueurs de Betim ont concocté un splendide autogoal, en trois petites passes vers l’arrière. Joao Perreira, gardien de Betim, s’est complètement troué au moment de dégager le ballon, qui a terminé sa course dans le mauvais but. Au terme de la partie, Cruzeiro s’est largement imposé 5-0 et n’a laissé aucune chance à son adversaire.