Football : «Le match contre la Suisse? Le plus important depuis l’Euro!»

Grâce à son succès contre la Belgique, l’Italie s’est emparée de la 3e place de la Ligue des nations. Les champions d’Europe attendent désormais la Nati.

L’Italie a retrouvé un peu de sa «magie» de l’Euro contre la Belgique (2-1), dimanche à Turin, pour prendre la troisième place de la Ligue de nations grâce à des attaquants plus en jambes et un Gianluigi Donnarumma au sourire et à la réussite retrouvés.

Trois montants

Gianluigi Donnarumma a lui connu une après-midi plus sereine, loin de San Siro et des sifflets en demi-finale de la Ligue des nations contre l’Espagne (défaite 2-1), venus de tifosi milanais ne lui ayant pas pardonné son départ.

Match décisif contre la Nati

L’Italie, quatre jours après sa première défaite depuis plus de trois ans, a obtenu ce qu’elle voulait: une victoire face au premier du classement FIFA pour soigner sa 5e place, et espérer figurer en avril parmi les têtes de série du tirage au sort de la phase finale du Mondial 2022.

«Le match décisif contre la Suisse en novembre pour la qualification au Mondial? Ce sera un match difficile, comme cela avait été difficile à l’Euro (3-0) et comme ça a été difficile à Bâle (0-0) à l’aller. On sera à la maison, et ce sera le match le plus important après l’Euro», a déjà prévenu Roberto Mancini, qui avait décidé de remobiliser tout le monde en renouvelant largement son onze de départ: Chiellini, Verratti, Jorginho et Insigne sur le banc au coup d’envoi, outre Bonucci suspendu et Immobile blessé. Le jeune attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadori a toutefois eu du mal à exister aux côtés de Chiesa.