Football - Le match entre Nice et Marseille est totalement parti en vrille

On jouait la 75e minute du derby de la Méditerranée entre l’OGN Nice et l’OM, quand la partie a tourné au grand n’importe quoi. Les Marseillais étaient menés 1-0 et leur No 10, Dimitri Payet, est allé tirer un corner sur la droite du but niçois. Il a alors reçu un projectile venu des fans adverses et, sous le coup de la colère, l’a violemment renvoyé en direction de son expéditeur.