Retraites en France: «Le match est en train de se terminer, qu’on le veuille ou non»

La participation à la 14 e journée de manifestations contre la réforme des retraites , mardi en France, a été la plus faible depuis le début du mouvement, poussant dirigeants politiques et syndicaux à reconnaître être dans une sorte de fin de match.

Cortèges épars

Cette réforme clé du second mandat d’Emmanuel Macron, qui repousse notamment de 62 à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite, avait suscité une mobilisation sans précédent dans le pays et une hostilité d’une partie de la population. Mais les cortèges étaient plus épars que jamais mardi, avec seulement 281’000 manifestants dans toute la France selon le Ministère de l’intérieur et plus de 900’000 selon la CGT, des chiffres en net recul. Beaucoup ne s’étaient plus déplacés, jugeant que les jeux étaient faits.