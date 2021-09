Valais - Le mauvais élève veut se mettre à la page

Le Bas-Valais est l’un des cancres suisses en matière de fusions. Depuis 1990, la région n’a connu que trois mariages : Saint-Maurice avec Mex (effectif d ès 2013), Charrat avec Martigny (2021) ainsi que Vollèges et Bagnes (2021). Le no m bre de communes n’a ainsi baissé que de 36 à 33 . Mais la prochaine décennie devrait être radicalement différente.

Le projet le plus avancé est chablaisien. Le s citoyens de Collombey-Muraz - les 20 et 21 septembre - et ceux de Monthey - les 27 et 28 septembre -, sont conviés à découvrir le t exte qui d oit sceller leur union . Ce rapport de fusion pourra encore être retouché avant le vote populaire du 15 mai 2022 . En cas de oui, la commune deviendrait, le 1er janvier 2025, la dixième la plus peuplée de Romandie avec 29 000 habitants environ.

La réflexion va démarrer dans le Haut-Lac

Deux communes dans le district de Martigny?

Si Vernayaz drague Martigny, un projet (encore théorique) d’un Grand Martigny pourrait réunir quatre communes du district et six de celui de Saint-Maurice. Massongex et Vérossaz vont, elles, privilégier une fusion commune et avec une ville (Monthey ou Saint-Maurice). Enfin, u n e étude a été lancé e dans le district de Martigny par les Exécutifs de Chamoson, Isérables, Leytron, Riddes et Saillon en vue d’une possible fusion.