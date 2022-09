Lomepal de retour avec l'album Le mauvais ordre

Le Français sera en concert le 25 février 2023 à l’Arena de Genève. Manu Fauque

C’est peu dire que le Parisien de 30 ans était attendu. Surtout après les succès qu’il a connus avec ses premiers albums «Flip» et «Jeannine» et les tournées qui ont suivi. La dernière en date s’était d’ailleurs terminée à Genève fin 2019. Après cette période très intense, celui qui est davantage chanteur que rappeur sur «Mauvais ordre», paru le 16 septembre 2022, confie qu’il a eu besoin de prendre du recul. Raison pour laquelle Lomepal s’est fait très discret ces dernières années.

Que retenez-vous de ces presque trois années d’absence?

Ça m’a fait un bien fou! J’en avais besoin. Je voulais de toute manière quitter les réseaux sociaux, ça devenait l’enfer. Même si c’est un outil que j’ai utilisé pour me faire connaître, ça tournait en rond. J’ai voulu enlever la proximité que les gens avaient avec moi à travers les réseaux. En parallèle, j’ai eu besoin de prendre du temps pour moi. J’ai pu m’occuper de ma famille, ma mère est partie vivre dans le sud de la France. Et moi, je me suis installé avec ma copine (ndlr: l’actrice genevoise Souheila Yacoub). Petit à petit, l’envie de refaire de la musique est revenue.

Vous parlez beaucoup de vous sur l’album. C’est votre vie que vous racontez?

Non, ce sont des choses fictives. Mais je me suis servi d’émotions que j’ai connues ou de choses vécues pour interpréter un personnage qui me touchait et qui, j’espère, touchera aussi les gens. Raconter ma vie quotidienne d’aujourd’hui n’avait pas beaucoup d’intérêt dans le sens où désormais je suis installé et posé. J’avais envie de me rapprocher de quelque chose de plus touchant.

«Le mauvais ordre», ça signifie quoi?

C’est l’histoire d’une quête d’identité, de raconter les étapes de la vie qu’on n’a pas faites dans le bon ordre. C’est aussi le titre du premier morceau que j’ai écrit pour l’album. Le mauvais ordre, c’est également le désordre mental. J’ai beaucoup écrit sur la marginalité sur ce disque.

D’ailleurs, dans «Maladie moderne», vous évoquez la dépression.

C’est une période que j’ai traversée au moment où j’ai écrit ce morceau. C’était en novembre 2021. Je n’avançais pas avec ce disque, je tournais en rond. Je me suis posé des questions existentielles. C’était un état dépressif, c’était un cercle vicieux. Je n’avais plus rien envie de faire, plus rien ne me disait, ne me bottait.

Dans «Crystal», vous parlez de la drogue.

Oui, de la cocaïne. C’est une métaphore pour n’importe quelle autre addiction. Je n’en ai jamais pris. J’ai des amis qui ont souffert de ça, qui sont complètement addicts. Plusieurs ont fait les «narcotiques anonymes». La souffrance de mes potes m’a inspiré.

Il y a aussi une grosse présence féminine sur ce disque avec même le visage de votre copine sur la pochette.

Oui, c’est votre Suissesse (rire). En réalité, le seul morceau où je parle de Souheila pour de vrai c’est «Pour de faux». Les autres sont fictifs. Inconsciemment, le fait de vivre et de n’avoir qu’une femme dans la tête a fait que j’ai centralisé tout l’album autour de cette femme. Pour la pochette, on a fait plein de photos de couple avec Souheila, mais ça ne fonctionnait pas. J’aimais bien l’idée de nous mettre ensemble, mais d’une autre manière. Je voulais apparaître plus en retrait et qu’on ne voie qu’elle. Je n’ai remarqué qu’après coup que dans le titre «Etna», je dis: «Je croise cette fille qui me sourit sur le poster». C’est exactement la pochette.

Pourquoi il n’y a aucune collaboration sur l’album alors que vous étiez coutumier du fait?

C’est à cause du style du disque. Dans le rap, c’est devenu la norme d’en faire. Mais «Mauvais ordre» n’est pas vraiment un album de rap, mais plus de chanson. Ce n’était donc pas logique d’en faire. Et puis, le fait d’être parti longtemps du monde de la musique, je ne me voyais pas appeler des gens pour dire «hey, viens, on se met ensemble au studio». Pour moi, ça sonnait faux.