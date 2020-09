Suisse : Le mazout à son plus bas niveau depuis quatre ans

L’effondrement de l’économie globale à la suite de la crise sanitaire s’est traduit par le plongeon de la demande d’or noir. Et les prix du mazout de chauffage ont atteint en Suisse la semaine dernière leur plus bas niveau depuis 2016.

Le bas niveau des cours du pétrole se répercute sur les prix du mazout de chauffage, qui ont atteint en Suisse la semaine dernière leur plus bas niveau depuis 2016. Mais d’autres facteurs sont à l’œuvre, en plus de la dépréciation de l’or noir.

Repli du dollar

Depuis les limitations de production décidées par l’Opep en août, le pétrole a de nouveau afflué sur le marché, et ce à un moment où le marché était «de toute façon surapprovisionné», signale le négociant en produits pétroliers Migrol dans une étude de marché.

En effet, l’effondrement de l’économie globale à la suite de la crise sanitaire s’est traduit par le plongeon de la demande d’or noir. Dans le même temps, cependant, les activités d’extraction se poursuivent à plein régime, mettant sous pression les prix du brut. À cela s’ajoute la faiblesse du dollar par rapport au franc et surtout par rapport à l’euro.

En Allemagne, les prix sont encore plus bas, à 39,70 euros pour 100 litres, pour 3000 litres prélevés. À l’exception de quelques jours en janvier et février 2016, c’est le niveau le plus bas depuis juillet 2004.