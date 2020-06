Genève

Le MCG veut forcer l’Etat à embaucher des quinquas

Un député souhaiterait que 5% à 10% des postes à pourvoir au Canton reviennent aux plus de 50 ans.

Le député MCG François Baertschi s’inquiète du sort des travailleurs de 50 ans et plus à la recherche d’un emploi. Il estime que la crise sanitaire du coronavirus risque d’encore restreindre leurs possibilités d’être embauchés. Par conséquent, ainsi que l’a rapporté la «Tribune de Genève», il a déposé une motion réclamant que l’Etat engage «une proportion conséquente» de quinquagénaires «en fixant un quota ou un pourcentage». Selon lui, «un chiffre crédible se situerait entre 5% et 10%». Il imagine que de telles proportions pourraient être mises en oeuvre via des directives, service par service. «Il ne faut pas quelque chose d’uniforme, cela devrait beaucoup dépendre de l’activité», certaines n’étant pas ou peu adaptées à certains âges.