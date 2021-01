Il y a 30 ans, 95% des voitures roulaient à l’essence, les autres au diesel. Aujourd’hui, on parle de véhicules électriques, de différents types d’hybrides, de biogaz et d’hydrogène. Comment le mécano peut-il suivre?

Tout comme la technologie automobile, le «mécano» a évolué. Nous proposons actuellement trois formations techniques de base: assistant(e) en maintenance d’automobiles AFP (2 ans), mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles (3 ans) et mécatronicien(ne) d’automobiles (4 ans). Les compétences enseignées par les entreprises formatrices et les écoles professionnelles dans le cadre de ces formations sont régulièrement examinées et adaptées aux besoins actuels et futurs. Il en va de même pour la formation professionnelle supérieure et les nombreuses possibilités de formation continue.