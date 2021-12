Greenpeace pointe le mécénat entre Le Louvre et TotalEnergies

France : Le mécénat entre le Louvre et TotalEnergies questionne

Mardi, Greenpeace a demandé des explications sur le soutien de la Fondation TotalEnergies au musée parisien du Louvre.

L’ONG Greenpeace a saisi la justice administrative française pour «obtenir la communication des partenariats passés entre le Musée du Louvre, le plus fréquenté au monde avant la pandémie, et la Fondation TotalEnergies », dénonçant ce mécénat avec le groupe pétrolier.

«Étendre son influence»

Greenpeace a demandé des informations similaires au musée parisien du Quai Branly et indique que ce dernier y a répondu favorablement. Face à la crise climatique, «la responsabilité des institutions qui acceptent l’argent de grandes compagnies pétrolières et gazières se pose», fait valoir Greenpeace, qui voit dans le mécénat de TotalEnergies au Louvre un moyen «de pratiquer une diplomatie économique et culturelle» et «d’étendre son influence sur la société».