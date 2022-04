Turquie : Le mécène turc Osman Kavala condamné à la perpétuité

Bête noire du président Recep Tayyip Erdogan, Osman Kavala a été condamné lundi à la prison à perpétuité pour avoir tenté de renverser le gouvernement turc.

Le mécène turc Osman Kavala, détenu depuis quatre ans et demi, a été condamné lundi à Istanbul à la perpétuité après les plaidoiries de la défense qui avait réclamé son acquittement pour manque de preuves et dénoncé l’acharnement du pouvoir.

Osman Kavala, accusé d’avoir tenté de renverser le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan, ne pourra bénéficier d’aucune remise de peine, ont précisé les juges dont le verdict, énoncé après moins d’une heure de délibéré, a été accueilli par des huées dans la salle du tribunal et les pleurs de ses proches. Il a été seulement acquitté de l’accusation d’espionnage. Ses avocats ont fait part de leur intention de faire appel.

«Sévérité maximale»

Cette condamnation «témoign(e) d’une sévérité maximale et ignor(e) la décision de la Cour européenne des droits de l’homme», a dénoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur Twitter. «Le respect des droits fondamentaux et libertés est aujourd’hui plus important que jamais», a-t-il ajouté.