Valais

Le médecin-chef gardait l’argent des pharmas pour lui: condamné

Le quinquagénaire a écopé de 14 mois de prison avec sursis pour sa gestion déloyale des sommes destinées à financer des recherches confiées à son service.

Il risquait 2 ans de prison avec sursis, il a finalement écopé de 14 mois avec sursis et d’une amende de 5000 francs. C’est le verdict rendu la semaine dernière par le Tribunal de Sion contre un ancien médecin-chef de l’Hôpital du Valais (HVS). Le praticien a été condamné pour gestion déloyale.

Il était reproché au néphrologue d’avoir encaissé de grosses sommes versées par des pharmas destinées à financer des recherches confiées à son service. Or, cet argent avait atterri sur son compte bancaire privé et non sur celui de l’établissement hospitalier. Les montants touchés indûment s’élevaient à un demi-million de francs au total.