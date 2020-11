Football : Le médecin de Maradona se défend: «Il était ingérable»

Leopoldo Luque, le médecin personnel de Diego Maradona a affirmé dimanche qu’il avait fait «tout ce qu’il pouvait, jusqu’à l’impossible» pour un patient qui «faisait ce qu’il voulait».

Le Dr Luque, âgé de 39 ans, se considérait comme «un ami» de Maradona et le voyait «comme un père, pas comme un patient». Il ne sait pas pourquoi il n’y avait pas de défibrillateur en cas d’attaque cardiaque dans sa résidence de Tigre, et il a bien indiqué qu’il n’était pas son médecin traitant.

Maradona est décédé le 25 novembre d’une crise cardiaque, dans son lit. Il était «ingérable», selon le Dr Luque. «Il aurait dû aller dans un centre de rééducation (après son opération). Il n’a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d’un accompagnant thérapeutique».