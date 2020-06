Coronavirus en Chine

Le médecin méconnaissable n’a pas survécu

En avril, deux docteurs chinois s’étaient réveillés de leur coma avec une peau beaucoup plus foncée. Alors qu’on le croyait tiré d’affaire, le Dr Hu Weifeng est décédé après cinq mois de combat.

On le croyait revenu de l’enfer, mais le coronavirus a fini par l’emporter. Après avoir combattu en première ligne durant plusieurs semaines, le Dr Hu Weifeng avait contracté le Covid-19 à la mi-janvier et son état s’était aggravé au fil des semaines. Après avoir passé 39 jours sous respirateur, le médecin s’était enfin réveillé début avril, mais sa peau avait foncé de manière spectaculaire . Dans un premier temps, ce phénomène avait été imputé à un déséquilibre hormonal provoqué par le virus.

Le professeur Duan Juan, directeur adjoint du département des soins intensifs de l’hôpital de l’Amitié Chine-Japon, avait ensuite expliqué qu’il s’agissait des effets d’un antibiotique reçu au début de la maladie. Touché par le même phénomène, le Dr Yi Fan se disait encore très faible et se plaignait de cauchemars fréquents, plus de trois mois après son diagnostic positif. L’état de son confrère était encore plus inquiétant: après avoir passé plus de 100 jours alité, le Dr Hu semblait mentalement très atteint: «Il n’arrive pas à s’arrêter de parler», expliquait son collègue, fin avril.

Après cinq mois de lutte contre le virus, le médecin de 42 ans est décédé dans un hôpital de Wuhan, rapporte The Paper. Lui et son collègue avaient été tirés de leur calvaire grâce à l’Ecmo, une «technique de circulation extracorporelle offrant une assistance à la fois cardiaque et respiratoire». L’urologue avait été transféré vers une unité classique le 14 avril, mais il a été victime d’un AVC une semaine plus tard. Une hémorragie cérébrale sévère l’a emporté quelques jours plus tard.