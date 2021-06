Football : Le médecin personnel de Maradona entendu dans l’enquête sur sa mort

Le neurochirurgien Leopoldo Luque, considéré comme étant le principal responsable des soins prodigués à la légende du football décédée en novembre, doit comparaître lundi devant la justice argentine.

Le neurochirurgien et médecin personnel de Diego Maradona, considéré comme étant le principal responsable des soins prodigués à la légende du football décédée en novembre, doit être entendu lundi par la justice argentine.

Médecin traitant et confident de Maradona, Leopoldo Luque, 39 ans, sera le dernier à être interrogé par le procureur de San Isidro, dans la banlieue de Buenos Aires, dans le cadre d’une enquête pour «homicide involontaire avec circonstances aggravantes».

Deux infirmiers, leur supérieur, une médecin coordonnant les soins à domicile, un psychologue et la psychiatre Agustina Cosachov – tous membres de l’équipe soignante du joueur - ont déjà été auditionnés.

Diego Maradona, qui souffrait de problèmes rénaux et hépathiques, d’insuffisance cardiaque, de détérioration neurologique et de dépendance à l’alcool et aux psychotropes, est mort à 60 ans d’une crise cardiaque. L’accusation soupçonne les soignants d’avoir «violé les devoirs qui incombaient à chacun d’eux (...) en augmentant le risque au-delà de la marge autorisée, ce qui a entraîné l’issue fatale du patient, qui aurait pu être évitée».