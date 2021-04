Coronavirus en France - Le médecin refuse le test: «Savez-​​vous qui je suis?»

L'information révélée par Le Canard enchaîné a fait grincer des dents sur Twitter, et suscité les critiques acerbes des commentateurs les plus avisés. Le célèbre professeur français Axel Kahn s'est tristement distingué lors d'un contrôle dans une gare parisienne. Comme tous les autres voyageurs de retour de l'étranger, la Belgique en l’occurrence, le président de la Ligue contre le cancer devait présenter un test PCR négatif. Mais il n'était pas en mesure de le faire, et pour cause: il n'en avait pas.