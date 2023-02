Ozempic : Le médicament minceur cartonne sur TikTok et inquiète les médecins

L’inquiétude n’est pas nouvelle. En décembre 2022 déjà, les influenceurs s’étaient emparés de ce médicament miracle, à l’origine destiné aux diabétiques, et censé faire perdre du poids, ce qui avait provoqué des ruptures de stocks un peu partout. Récemment, c’est sur Tik Tok que les vidéos liées à ce traitement cartonnent. Sur le réseau social favoris des plus jeunes, le mot-clé #Ozempic culmine actuellement à plus de 500 millions de vues. Mais le phénomène engendre des tensions d'approvisionnement et inquiète les médecins. La Suisse est aussi concernée, «24 Heures» soulevait il y a quelques jours des ruptures de stock dans notre pays.