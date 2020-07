Le meeting de Trump a engendré une flambée de cas

Rédiger un nouveau commentaire

Monsieur je sais tout et je connais tout,a encore fait des siennes aucun respect d'autrui ,seule la gloire éphémère lui importe

Emilie 09.07.2020 à 06:42

Vous avez remarqué comme le virus est intelligent ? Les meetings de Trump engendrent une flambée de cas, mais les protestations de Black Lives Matter non. C'est à croire que le virus a un agenda politique... non, impossible, on ne nous aurait pas menti quand-même, pas à ce point, je m'égare.