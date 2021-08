«Une heure avant qu'ils aillent en chambre d'appel, les athlètes se préparent pour la course, explique l'entraîneur Laurent Meuwly à mon collègue sur place. C'est une nouvelle zone d'échauffement pour Athletissima cette année. On avait que trois pistes par le passé. On a doublé à 6 pistes plus un anneau autour. Une nette amélioration pour le confort des coureurs.»