Genève : Le MEG rend hommage à Jean Dubuffet

Le Musée d’ethnographie de Genève présente une soixantaine d’œuvres originales du peintre et sculpteur Jean Dubuffet.

Le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) rend hommage à Jean Dubuffet, artiste français à l’origine du concept d’art brut. Cette nouvelle exposition à découvrir dès mardi et jusqu’en février 2021.

«C’est un provocateur qui joue au chamboule tout», a déclaré Baptiste Brun, commissaire de l’exposition «Jean Dubuffet, un barbare en Europe». «Le parcours au MEG permet de le montrer comme artiste, écrivain, sculpteur, constructeur d’édifice, musicien et chercheur, pour l’aborder dans sa totalité», a ajouté ce spécialiste.

Cette exposition, montée avec la collaboration de la Fondation Dubuffet et de la Collection de l’art brut de Lausanne, est une coproduction, qui a déjà été présentée au MUCEM de Marseille et à l’Institut d’art moderne de Valence. «Elle a été adaptée et développée pour son passage à Genève», a précisé jeudi devant la presse Boris Wastiau, directeur du MEG.