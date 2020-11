Le mégacentre de services Circle ouvre ses portes

Le complexe en demi-lune et son grand parc ont été inaugurés face aux terminaux de l’aéroport de Zurich. Son exploitation représente un défi en pleine crise du coronavirus.

The Circle

L’aéroport de Zurich a inauguré The Circle, un mégacentre de services réunissant commerces, hôtels, restaurants, bureaux, centre de congrès et un site hospitalier sur 180’000 m2. Le complexe en demi-lune et son grand parc font face aux terminaux aéroportuaires.