Des quais élargis et allongés afin d’accueillir des trains de 400 m, des passages inférieurs complètement reconstruits et plus nombreux, et de nouvelles interfaces avec les métros et les bus: voilà en quelques mots ce que réserve le projet de nouvelle gare CFF à Lausanne. Le permis de construire vient d’entrer en force, ont indiqué mardi l’Etat de Vaud et la compagnie ferroviaire. Aucun recours n’a été déposé contre la décision du Tribunal administratif fédéral rendue l’automne dernier et qui validait le projet. Les imposants travaux, qui vont totalement transformer le visage des lieux et de ses environs, pourront démarrer cet été. Leur coût est estimé à près de 1,3 milliard de francs.