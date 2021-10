Canaries : «Le meilleur de nos vies est ici, même si une partie est en dessous de la lave»

Malgré leurs malheurs, les résidents de La Palma qui ont tout perdu dans l’éruption du volcan n’envisagent pas pour autant de quitter l’île.

Il y a encore quelques semaines, Rüdiger vivait heureux avec sa femme et leur petit garçon à La Palma, jusqu’à ce que l’éruption d’un volcan sur cette île de l’archipel espagnol des Canaries transforme leur petit paradis en cauchemar .

«En pleurs et effrayée»

«J’ai mis dix minutes à retrouver mon amour, qui était dans la voiture en pleurs et effrayée», raconte- t-il en parlant de son épouse, qui s’était précipitée à leur domicile pour rassembler quelques affaires.

Leur maison se trouvait à environ 300 mètres de l’endroit où la lave a jailli du volcan. «Un membre du conseil municipal m’a dit il y a deux semaines: "il faut te faire une raison, tu ne pourras plus vivre là-bas"», lâche-t-il.

Le cheval et c’est tout

Les malheurs se sont accumulés pour cette zone de l’île, car avant l’éruption, il y avait eu en août des incendies de forêt qui avaient entraîné l’évacuation de centaines de personnes et détruit des habitations.

Le nombre exact des maisons englouties par la lave et celui des gens qui y habitaient n’est pas connu, mais on sait qu’au moins 870 bâtiments de tous types ont été complètement détruits et qu’environ 6000 personnes ont été évacuées.